Ein Pferd namens Gazelle
Ein Pferd namens Gazelle
Mit zwölf Jahren erhält Jean-François Pignon von seinem Vater ein Fohlen, das er Gazelle nennt. Was zunächst mit Missverständnissen und Rückschlägen beginnt, entwickelt sich zu einer außergewöhnlichen Freundschaft zwischen Mensch und Pferd. Durch Geduld, Vertrauen und sein besonderes Gespür für Tiere entdeckt Jean-François sein Talent und wird später zu einem international gefeierten Pferdetrainer. Doch hinter dem Erfolg verbirgt sich eine schmerzhafte Vergangenheit, deren Wunden ihn nie ganz losgelassen haben. Auf seinem Weg muss er lernen, sich nicht nur den Herausforderungen des Reitsports zu stellen, sondern auch den Schatten seines eigenen Lebens. Das berührende Biopic erzählt die wahre Geschichte eines Mannes, der durch die besondere Verbindung zu seinen Pferden den Weg zu sich selbst findet.