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Ein Pyjama für zwei

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Ein Pyjama für zwei

Carol Templeton ist eine hochanständige und engagierte Mitarbeiterin einer Werbeagentur. Doch als ihr Konkurrent Jerry Webster, ein charmanter Windhund, einen wichtigen Kunden ausspannt, sinnt sie auf Rache. Sie versucht, Websters größten Kunden Dr. Tyler auf ihre Seite zu ziehen und umgarnt diesen nach allen Regeln der Kunst. Doch was sie nicht weiß: In Wirklichkeit ist Dr. Tyler niemand Geringerer als Jerry Webster ...

Genre:
Romantische Komödie
Produktion:
US, 1961
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH