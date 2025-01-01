Ein Rezept zum Verlieben
Zoey McBride arbeitet als Ernährungsberaterin für ein großes Unternehmen, doch ihre wahre Leidenschaft gilt dem Kochen. Mit ihren selbstkreierten, aus regionalen Zutaten zubereiteten Sandwiches verwöhnt sie regelmäßig ihre Familie und Freunde. Die wahre Besonderheit ist aber ihre Grillsauce nach streng geheimem Rezept. Zoey zögert daher nicht lange, als sich ihr die Möglichkeit bietet an einem TV-Kochduell teilzunehmen. Zusammen mit ihrem Großvater und einem gemieteten Foodtruck stellt sie sich der Konkurrenz. Unter den Juroren befindet sich der charmante Colin Richmond, Inhaber einer bekannten Fast-Food-Kette. Während des Wettbewerbs kommen sich Colin und Zoey immer näher, doch will der Geschäftsmann in Wirklichkeit nur an die Geheimzutat von Zoeys Grillsauce kommen?