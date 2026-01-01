Ein Scheusal zum Verlieben
93 Min.Ab 12
Ein Scheusal zum Verlieben
Benjamin Hofer ist ein echter "Halbgott in Weiß" und Kotzbrocken in Zivil: Zynisch und arrogant springt er mit seinen Mitmenschen um. Als Herzchirurg operiert er mit großem Erfolg an einem Organ, das er selbst nicht zu besitzen scheint. Genau genommen vertraut er nur einem einzigen Menschen: seiner hochschwangeren Frau Anna. Von Vaterfreuden kann dennoch keine Rede sein, auch mit Kindern kann er nichts anfangen. Als Anna bei der Geburt einer gesunden Tochter stirbt, ist der letzte Mensch verschwunden, der mit Benjamins Macken umgehen konnte. Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 1999
12
Copyrights:© Sat.1