Ein Schrei in der Nacht | True Crime Doku
53 Min.Ab 16
53 Min.Ab 16
Ein Schrei in der Nacht | True Crime Doku
Die junge Mutter Shannon Sanderson gewinnt in einem Casino in Mississippi Tausende Dollar. Als sie vor dem Haus ihrer Schwiegereltern entführt wird, gibt es für die Polizei keinen Mangel an Verdächtigen. Das Opfer hinterlässt eine turbulente Ehe, einen Ex-Ehemann und mehrere zurückgewiesene Liebhaber. Doch um die Frau und ihren Entführer zu finden, müssen die Ermittler zunächst das Motiv ermitteln. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71