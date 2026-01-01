Ein Sommer voller Leidenschaft
Ein Sommer voller Leidenschaft
Annie hat gerade ihren College‑Abschluss geschafft und steht eigentlich kurz vor einem Neustart in Kalifornien. Doch bevor sie diesen Schritt wagt, bleibt sie über den Sommer in ihrer kleinen Heimatstadt Philadelphia – eine Übergangszeit voller Fragen, Erwartungen und leiser Unsicherheiten. [filmstarts.de] Eines Abends begegnet sie in einer Bar der selbstbewussten Tyler, die Annie sofort in ihren Bann zieht. Zwischen den beiden entsteht eine intensive Verbindung, die sich schon bald zu einer unerwarteten Sommerromanze entwickelt. Doch mit Danny, Tylers engem Freund oder vielleicht mehr, verschieben sich die Grenzen ständig – Annie begreift nie ganz, wie die beiden zueinander stehen. Inmitten schimmernder Nächte, flüchtiger Berührungen und Gesprächen über Träume und Zukunft beginnt Annie, sich selbst neu zu entdecken. Der Sommer wird zu einer Zeit voller Leidenschaft, Selbsterkenntnis und bittersüßer Entscheidungen – denn je näher der Herbst rückt, desto dringlicher stellt sich die Frage, welchen Weg sie wirklich gehen will.