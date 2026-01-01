Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Sommernachtstraum

Ein Sommernachtstraum

117 Min.Ab 6
Fabella117 Min.Ab 6
Fabella
Ein Sommernachtstraum

Ein Sommernachtstraum

Die Toskana Ende des 19. Jahrhunderts: Inmitten einer geheimnisvollen Welt voller Feen und Waldgeister erleben mehrere Liebespaare die amourösesten Verwicklungen. Im Auftrag des Elfenkönigs Oberon hat es ein gewitzter Gnom auf die Liebenden abgesehen und verursacht mit Hilfe seiner magischen Liebestropfen ein unbeschreibliches Gefühlschaos...

Genre:
Comedy, Fantasie
Produktion:
US, IT, GB, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH