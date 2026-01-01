Ein todsicherer Plan
Ein todsicherer Plan
Klaus Roth (Richy Müller) droht nach der Schließung seines Schreinerbetriebs auch die private Insolvenz. Er sieht nur eine einzige Chance, es von der örtlichen Bank zu bekommen: ein Überfall auf den Geldtransporter. Doch die bewaffnete Aktion gemeinsam mit dem ehemaligen Afghanistansoldaten Achim Buchert (Martin Butzke) geht schief. Mit fünf Bankmitarbeitern als Geiseln verschanzen sie sich in der Filiale, während draußen die Polizei Aufstellung nimmt. Kurzfristig sieht es so aus, als könnte der örtliche Polizeihauptmeister die Situation friedlich beenden. Klaus Roth spielt bereits mit dem Gedanken aufzugeben, doch die LKA-Einsatzleiterin Beck (Julia Brendler) ist zur Härte entschlossen ... – Packender TV-Thriller von Roland Suso Richter (Der Tunnel, Dresden, Mogadischu).