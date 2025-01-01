Ein tödlicher Bankraub, doch ER überlebt | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
In Richmond, Virginia, entkommen zwei maskierte Männer, die eine Bank ausrauben wollten. Sie eröffnen das Feuer auf die Beamten, welche auf den Anruf reagiert hatten. Als das FBI eintrifft, finden die Beamten einen toten Bankangestellten und einen weiteren Verwundeten vor; der Wachmann der Bank wurde viermal angeschossen, lebt aber noch. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
16