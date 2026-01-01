Ein Toter, Vier Verdächtige | True Crime Doku
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Ein Toter, Vier Verdächtige | True Crime Doku
In Acomb, York, erhält die Polizei einen besorgten Anruf über die Notrufnummer 999, der das ungewöhnliche Verhalten von Mark Webb und seine Drohung, sich selbst zu verletzen, meldet. Als ein einzelner Polizeibeamter vor Ort eintrifft, findet er Mark Webb tot auf, mit durchgeschnittener Kehle. Doch die Aussage eines Nachbarn bringt die Ermittlungen durcheinander und führt zur Verhaftung von vier Bewohnern aus Acomb. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!
Genre:Spezial, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71