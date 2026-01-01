Ein Trauzeuge zum Verlieben
Ein Trauzeuge zum Verlieben
Die smarte Olivia Owens (Cristina Rosato), Managerin eines gemeinnützigen Gartenprojektes, gerät eines Tages mit Bauleiter Brian Wolf (Greyston Holt) aneinander, als dieser neben ihrem Grundstück eine Werbetafel für einen Wohnungsbau in die Erde schlägt, der Olivias grüne Ambitionen ernsthaft bedroht. Und als wäre das noch nicht genug, findet sich Olivia kurze Zeit später nicht nur neben Brian in einer engen Sitzreihe im Bus wieder, sondern muss auch noch feststellen, dass der anstrengende Kerl zur selben Hochzeit eingeladen ist wie sie! Schlimmer noch, während sich Olivia als Brautjungfer für ihre Freundin Jenny (Rebecca Olson) ins Zeug legt, springt Brian dem zukünftigen Bräutigam Richard (Matt Hamilton) als Trauzeuge zur Seite. Leider hat das Hochzeitspaar durchaus ein paar eigene Probleme, und bevor das so wunderschön geplante Wochenende endgültig ins Chaos zu stürzen droht, müssen sich Olivia und Brian wohl oder übel zusammenraufen, um die Hochzeit zu retten. Und so beginnt eine Party, die keiner von ihnen so schnell vergessen wird...