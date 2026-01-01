Ein unmoralisches Angebot
113 Min.Ab 12
Ein unmoralisches Angebot
Das junge Ehepaar Diana und David Murphy gerät nach dem Bau seines Traumhauses in finanzielle Schwierigkeiten. Als die beiden ihr Glück in Las Vegas versuchen und auch noch den Rest ihres Geldes verspielen, bietet ihnen der Milliardär John Gage eine Million Dollar für eine Nacht mit Diana. Nach anfänglichem Zögern sagen die beiden zu, setzen damit aber ihre Ehe einer schweren Belastungsprobe aus. Bald beginnt es, in ihrer Beziehung zu kriseln ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
