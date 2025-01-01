Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein unvergessliches Weihnachtsgeschenk

Ein unvergessliches Weihnachtsgeschenk

90 Min.Ab 0
Weihnachtskino90 Min.Ab 0
Weihnachtskino
Ein unvergessliches Weihnachtsgeschenk

Ein unvergessliches Weihnachtsgeschenk

Darcy Archer plant gerade mit Feuereifer das kurz bevorstehende Weihnachtsevent in Chaucer's Buchladen. Als sie versehentlich einen Mann mit dem Fahrrad überfährt, hat sie plötzlich nicht nur einen fremden Hund am Hals, sondern sieht sich auch mit der ungewöhnlichsten Weihnachtsgeschichte Ihres Lebens konfrontiert.

Genre:
Feiertag, Romanze
Produktion:
US, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH