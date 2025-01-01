Ein unvergessliches Weihnachtsgeschenk
Darcy Archer plant gerade mit Feuereifer das kurz bevorstehende Weihnachtsevent in Chaucer's Buchladen. Als sie versehentlich einen Mann mit dem Fahrrad überfährt, hat sie plötzlich nicht nur einen fremden Hund am Hals, sondern sieht sich auch mit der ungewöhnlichsten Weihnachtsgeschichte Ihres Lebens konfrontiert.
Genre:Feiertag, Romanze
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH