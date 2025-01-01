Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Verlobter zu Weihnachten

89 Min.Ab 6
In einem gehobenen italienischen Restaurant bittet Penn seine talentierte Chefköchin Maya um einen ungewöhnlichen Gefallen: Sie soll über die Feiertage seine Verlobte spielen, damit er einer arrangierten Ehe entkommt. Doch das Spiel gerät aus den Fugen, als Penns Ex-Freundin auftaucht und droht, nicht nur ihn, sondern auch das Restaurant ins Chaos zu stürzen.

Genre:
Feiertag, Romantische Komödie
Produktion:
US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© OneGate Media GmbH