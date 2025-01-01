Ein Verlobter zu Weihnachten
89 Min.Ab 6
89 Min.Ab 6
Ein Verlobter zu Weihnachten
In einem gehobenen italienischen Restaurant bittet Penn seine talentierte Chefköchin Maya um einen ungewöhnlichen Gefallen: Sie soll über die Feiertage seine Verlobte spielen, damit er einer arrangierten Ehe entkommt. Doch das Spiel gerät aus den Fugen, als Penns Ex-Freundin auftaucht und droht, nicht nur ihn, sondern auch das Restaurant ins Chaos zu stürzen.
Genre:Feiertag, Romantische Komödie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© OneGate Media GmbH