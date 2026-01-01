Ein zauberhaftes Verlobungskleid
Ein zauberhaftes Verlobungskleid
Für Claudia könnte es kaum schlimmer laufen: Ihr Heiratsantrag endet im Desaster, ihr Freund macht Schluss und sie steht – samt ihrem angeblichen Glücksbringer, dem berühmten Verlobungskleid – völlig durchnässt im Regen. Widerwillig übernimmt sie daraufhin die Rolle der Hochzeitsplanerin für ihre beste Freundin Barbie, die fest entschlossen ist, Claudias Herz zu reparieren. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn zwischen Tischkarten‑Chaos, Torten‑Kollapsen und übermotivierten Trauzeugen taucht plötzlich Preston wieder auf – Barbies attraktiver Bruder, der früher schon einmal Claudias Herz schneller schlagen ließ. Während sie sich gemeinsam durch Proben, Pannen und Blumenschlachten manövrieren, knistert es wieder heftig zwischen den beiden. Doch genau im falschen Moment platzt Mike, Claudias Ex, wieder in ihr Leben und bereut plötzlich alles. Nun steht Claudia zwischen zwei Männern, zwei komplett unterschiedlichen Wegen – und einem Kleid, das angeblich wahre Liebe bringt.