Eine ganz normale Familie
125 Min.Ab 12
125 Min.Ab 12
Eine ganz normale Familie
Calvin und Beth Jarrett sind glückliche Eltern zweier lebensfroher Söhne - bis der älteste bei einem Bootsunfall ums Leben kommt. Das Leben des wohlhabenden Ehepaars zerfällt schlagartig in Trümmer. Der verbleibende Sohn leidet an Schuldgefühlen und spielt mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen. Während Beth keine Gefühle zulässt und sich eiskalt verhält, findet er Trost bei dem einfühlsamen Psychiater Dr. Berger.
Genre:Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2013 Paramount Pictures. All Rights Reserved.