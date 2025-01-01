Eine Hochzeit zu Weihnachten
Ein Paar möchte am Weihnachtstag heiraten und wird mit unerwarteten Hindernissen konfrontiert. Romantische Komödie mit Sarah Paulson (“American Horror Story”, “Serenity”) und Eric Mabius (“Ugly Betty”, “Eiskalte Engel”)!Emily und Ben haben sich vor 2 Jahren zu Weihnachten kennengelernt und planen nun ebenfalls an Weihnachten zu heiraten. Doch die Zeit ist knapp, denn bis Weihnachten ist nur noch einen Monat Zeit. Als Emily, die schon immer von DER perfekten Hochzeit träumt, unerwartet zu einer Geschäftsreise nach Florida abberufen wird, liegt es nun alleine an Ben den ehrgeizigen Plan in die Tat umzusetzen. Doch es kommt wie es kommen musste – konfrontiert mit der schillernden Welt aus Tischdekorationen, Blumengestecken und Sitzplänen, gerät Ben – und somit ihr gemeinsamer Masterplan – ins Schwanken. Die hilflose Emily muss aus der Ferne mit ansehen, wie ihr perfekter Tag langsam aber sicher außer Kontrolle gerät. Als sie endlich auf dem Weg nach Hause ist, spielt ihr das Schicksal einen weiteren Streich und so strandet sie, Dank eines verheerenden Tropensturms, am Flughafen mitten im Nirgendwo. Nun beginnt ein turbulentes Rennen gegen die Zeit, um Ihren großen Tag doch noch zu retten.