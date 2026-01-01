Eine kleine Weihnachtsgeschichte
Die kleine Ina (Lisa Malmborg) ist untröstlich: Sie hat ihren geliebten Teddybären verloren! Alle Bemühungen ‘Noonoo’ wiederzufinden sind vergeblich, denn durch eine Reihe von Zufällen hat für Noonoo bereits eine wahre Odysee durch Schweden begonnen. Während Inas Eltern (Gunilla Röör und Thomas Hedengran) immer noch hoffen, dass irgendjemand den Teddy zurückbringt, ist Noonoo auf dem Weg in den Norden. Er war in einen Postsack geraten, von einer Angestellten mit nach Hause genommen worden und schließlich in einem Schneesturm verlorengegangen, wiedergefunden worden und von einem mitfühlenden Mann an eine Fernsehstation geschickt worden. Dort entdeckt Inas Mutter den kleinen Stoffbären und ruft auch sofort an. Jedoch ist damit Noonoos Irrfahrt immer noch nicht beendet…