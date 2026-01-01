Eine Millionärs-Entführung | True Crime Doku
52 Min.Ab 16
52 Min.Ab 16
Eine Millionärs-Entführung | True Crime Doku
Im Sommer 1988 verschwindet eine wohlhabende Frau in Mississippi am helllichten Tag. Der einzige Hinweis ist ein mysteriöser Erpresserbrief, der Lösegeld fordert und ein paar kleine Tropfen Blut. Die Ermittler beginnen sofort die Suche nach der verschwundenen Ehefrau und machen dabei eine unheimliche Entdeckung. Ihr Verschwinden deckt schon bald ein ausgeklügeltes und beunruhigendes Komplott auf, das auf Rache, Groll und Hass beruht. Kann das FBI Annie Laurie Hearin finden, bevor es für sie zu spät ist? "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71