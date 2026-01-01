Eine perfekte Hochzeit
86 Min.Ab 6
86 Min.Ab 6
Eine perfekte Hochzeit
Jessica, eine traditionsbewusste Hochzeitsplanerin und alleinerziehende Mutter, trifft auf Adam, einen kreativen und chaotischen Eventplaner. Gemeinsam sollen sie die Hochzeit eines Paares organisieren, das sich über nichts einig ist – von der Musik bis zu den Blumen. Während sie sich ständig in die Haare kriegen, funkt es zwischen ihnen gewaltig. Doch alte Wunden, unterschiedliche Lebensstile und die Verantwortung für Jessicas Sohn stellen ihre aufkeimende Beziehung auf die Probe. Zwischen Streit, Lachen und Herzklopfen entdecken Jessica und Adam, dass wahre Liebe oft dort beginnt, wo man sie am wenigsten erwartet – mitten im Chaos einer perfekten Hochzeit.
Genre:Comedy, Drama
Produktion:US, CA, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH