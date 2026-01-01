Eine Prinzessin zu Weihnachten
91 Min.Ab 6
Eine Prinzessin zu Weihnachten
Jules Daly (Katie McGrath) darf den Traum aller Mädchen Wirklichkeit werden lassen, als sie zusammen mit ihrer Nichte Maddie Huntington (Leilah de Meza) und ihrem Neffen Milo (Travis Turner) über Weihnachten der Einladung eines entfernten Verwandten folgt, das Fest auf einem europäischen Schloss zu verbringen. Denn völlig unerwartet verliebt sie sich in Ashton (Sam Heughan), den Prinz von Castlebury und sieht sich dem schönsten Weihnachtsgeschenk gegenüber: plötzlich Prinzessin zu sein...
Genre:Kinder, Feiertag, Tragikomödie
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH