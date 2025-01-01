Eine Prise Liebe - Hint of Love
91 Min.
Eine Prise Liebe - Hint of Love
Die begabte Köchin Becky Bayer hegt schon lange den Wunsch, ein eigenes Restaurant zu führen, doch bisher blieb dieser Traum unerfüllt. Stattdessen verdient sie ihren Lebensunterhalt als erfolgreiche Literaturagentin für Kochbücher. Jetzt soll sie zusammen mit dem TV-Koch Will Fryer ein neues Kochbuch erstellen. Becky nimmt den Auftrag an, da sie nach Abschluss die lang ersehnte Beförderung in Aussicht hat. Allerdings sind sie und Will nur selten einer Meinung ...
Genre:Romantische Komödie
Produktion:CA, 2020
