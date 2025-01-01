Eine Scheidung zum Verlieben
109 Min.Ab 0
Lebemann Mike und die schlaue Dylan haben sich verliebt und heiraten nach kürzester Zeit. Auf einer Dienstreise trifft Mike allerdings seine erste große Liebe Alex wieder. Sie ist eine erfolgreiche, selbstbewusste und unglaublich attraktive Frau. Beide sind sofort hin und weg. Mike stürzt sich in eine Affäre mit ihr und will sich schließlich scheiden lassen. Doch laut Ehevertrag muss er dazu eine Party organisieren, zu der alle Gäste der Hochzeit eingeladen werden. Plötzlich bekommt er Zweifel.
