Eine Sekte oder das einzig wahre Christentum? Die Macht der Mormonen
Eine Sekte oder das einzig wahre Christentum? Die Macht der Mormonen
Die Mormonen gelten als streng religiös, enthaltsam und fleißig. Und sind in der amerikanischen Hochfinanz überproportional vertreten. Doch warum haben viele US-Bürger Vorbehalte gegen die Mormonen? Ist es die auf Engels-Prophezeiungen basierende, knapp 200 Jahre alte Entstehungsgeschichte, die vielen geradezu unglaublich vorkommt? Oder haftet den Mormonen noch immer der Vorwurf der Vielweiberei an? Davon hat sich die Glaubensgemeinschaft zwar längst verabschiedet , trotzdem schottet sie sich in ihren Tempeln noch immer ab und wirkt nach außen geheimbündlerisch. Grund genug für eine Focus TV-Reise in den amerikanischen Bundessstaat Utah - ins Herz der umstrittenen Kirche. Dort treffen wir ehemalige Mormonen, die Josef Smith, den Gründer der Kirche für einen Scharlatan halten und ausgestiegene Gemeindemitglieder, die die Religion als doktrinär, intolerant, frauenfeindlich und homophob beschreiben. Focus TV 2012 über die geheimnisvolle Kirche der Mormonen - kurz vor der damaligen amerikanischen Präsidentschaftswahl.