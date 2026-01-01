Eine tierische Weihnachtsgeschichte
Oliver und seine kleine Schwester June lieben Weihnachten – ihr Vater EB leider nicht. Als hartherziger Geschäftsmann will er kurz vor dem Fest die Farm ihrer Nachbarn zwangsvollstrecken. Doch die Tiere der Farm haben andere Pläne: Mit Hilfe von Oliver und June inszenieren sie eine tierisch verrückte Version von Charles Dickens’ „Eine Weihnachtsgeschichte“, um EB die wahre Bedeutung von Weihnachten beizubringen. Mit sprechenden Lamas, einem frechen Hund und einem Kaninchen als „Geist der Gegenwart“ wird EB auf eine turbulente Reise durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geschickt. Zwischen Lachanfällen, tierischen Streichen und rührenden Momenten entdeckt er, dass Weihnachten mehr ist als Zahlen und Verträge – es ist das Fest der Liebe, Familie und Hoffnung.