Eine unter Tausend
95 Min.Ab 12
95 Min.Ab 12
Eine unter Tausend
Hoch motiviert zieht die Abiturientin Chris nach Berlin, um dort ihren Traum von einer Karriere als Musicalstar zu verwirklichen. Doch als sie bei der Aufnahmeprüfung an der Akademie durchfällt, meldet sie sich bei einer privaten Musicalschule an. Jetzt braucht Chris nur noch einen Job und eine Wohnung. Dabei landet sie in einer völlig abgedrehten WG, deren einziger Lichtblick Tim ist: ein attraktiver und ehrgeiziger Tänzer, der in Chris mehr als nur einen Mitstreiter findet ... Rechte: ProSieben
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben