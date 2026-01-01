Eine wie keiner
Mauerblümchen Melli verliebt sich am ersten Tag an der neuen Schule prompt in den coolen Roque. In einer schicksalhaften Nacht wachen die beiden im Körper des jeweils anderen auf.
Eine wie keiner, die nicht ganz ernst gemeinte Teenie-Komödie
Schülerin Melanie "Melli" Müller zieht vom Kloster in die Großstadt. An ihrer neuen Schule ist sie nicht sehr beliebt und bewerkstelligt den Schulalltag als unscheinbares Mauerblümchen. Schnell erhascht der attraktive Roque ihre Aufmerksamkeit und Melli verguckt sich in den Star-Fußballer der Schule - Doch der nimmt sie erst gar nicht wahr. Um eine Chance zu haben, muss Melli ein Teil der angesagtesten Mädchenclique werden. Zu dieser gehört auch die schöne London, Roques Stiefschwester. Sie gilt als die einzige Jungfrau der Schule und es gefällt ihr gar nicht, dass Melli ebenfalls noch unbefleckt ist. Sie setzt Roque auf Melli an und dieser landet tatsächlich mit der ehemaligen Klosterschülerin im Bett.
Eine schicksalhafte Nacht, nach der Roque und Melli im Körper des jeweils anderen aufwachen.
Parodie eines ‘99er Teenie-Klassikers
Die Namensähnlichkeit zur US-amerikanischen Highschool-Komödie Eine wie keine aus dem Jahr 1999 ist kein Zufall. Die deutsche Komödie Eine wie keiner aus dem Jahr 2008 setzt bewusst auf Elemente des amerikanischen Teenie-Klassikers mit Freddie Prinze Jr. und Rachael Leigh Cook. Als Teil der Funny Movie-Filmreihe von ProSieben parodiert der Sender jedoch das amerikanische Vorbild.
Rat Pack produzierte den Film für ProSieben Television, dabei führte Marco Petry Regie und das Drehbuch stammt von Bora Dagtekin und Vivien Hoppe. Zum Cast der Teenie-Komödie gehören unter anderem Josefine Preuß als Melli Müller, Manuel Cortez, der den angesagten Roque verkörpert sowie Laura Osswald, welche die gemeine Stiefschwester London spielt und von ihren Freundinnen Fulda - Fiona Erdmann - und Palma - Karolin Peiter - flankiert wird. Ebenso sind Axel Stein, Kristina Walter, Daniel Flieger, Dan van Husen und Klaus Stiglmeier in Nebenrollen im Film zu sehen.
Neben Eine wie keiner sind für die Funny Movie-Filmreihe von ProSieben auch Dörte’s Dancing, Spiel mir das Lied und du bist tot!, Rookie – Fast platt und Biss zur großen Pause - Das Highschool Vampir Grusical produziert worden.
Neuauflage im Jahr 2021
Die deutsche Teenie-Komödie reiht sich in eine langjährige Filmhistorie ein, die erst im Jahr 2021 neues Futter bekommen hat. Vom Regisseur Mark Waters erschien auf Netflix der Film Einer wie keiner, der ein Remake des Originalfilms von 1999 mit umgekehrten Geschlechterrollen ist. In den Hauptrollen sind hier TikTok-Star Addison Rae und Cobra Kai-Star Tanner Buchanan zu sehen.
