Eingemachtes
Die Konserve feiert ein Comeback. Wenn alte Methoden neu interpretiert werden, bereichert Eingemachtes den Speisezettel, sowohl durch seine Aromen wie durch seine Inhaltsstoffe. Zwetschgen richtig getrocknet sind gute Energielieferanten. Sardellen in Salz gelegt und von Hand gesäubert enthalten trotz Dose viel Eiweiss. Die Suche nach der Minimierung von Zucker für Marmelade führt zu neuer Technik. Tieffrieren und Schockfrosten erhalten Vitamine, Farben und Struktur hervorragend. Und die geschmorte Gänsekeule im Olivenöl mundet gerade durch das Konfieren.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:CH, 2010
Copyrights:© NZZ TV