Einladung zum Mord: Leben und Tod des Rudolph Moshammer
19 Min.Ab 12
19 Min.Ab 12
Einladung zum Mord: Leben und Tod des Rudolph Moshammer
Es ist der 14. Januar 2005, als in München der Modeschöpfer Rudolph Moshammer tot aufgefunden wird - mit einem Telefonkabel um seinen Hals gewickelt. Genau 15 Jahre ist dieses Verbrechen nun her. Focus TV hat damals die Tatnacht und das Leben nachgezeichnet und sich auf die Suche nach den Hintergründen begeben. (Erstausstrahlung: 16.01.2005)
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71