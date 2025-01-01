Einmal dick, immer dick? Übergewichtige Teenies damals und heute im Vergleich
50 Min. Ab 12
Einmal dick, immer dick? Übergewichtige Teenies damals und heute im Vergleich
Einmal dick, immer dick - stimmt das? Oft bleibt es nicht bei Kindheitsspeck, denn zu achtzig Prozent werden aus dicken Kindern auch dicke Erwachsene. Focus TV hat der Volkskrankheit Übergewicht eine Langzeitbeobachtung gewidmet. Die Focus TV Reportage über und ihr Kampf gegen die Fettsucht und für ein normales Leben.
