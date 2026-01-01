Einsatz auf vier Pfoten 2 - Das Weihnachtsmärchen geht weiter
102 Min.Ab 0
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Einsatz auf vier Pfoten 2 - Das Weihnachtsmärchen geht weiter
Die 17-jährige Emma O'Conner und ihr bester Freund Mikey sehen sich dem skrupellosen Geschäftsmann Finneas James gegenüber, der ein Waisenhaus für Hunde schließen lassen will. Obwohl die Chancen, den einflussreichen Geschäftsmann davon abzuhalten, außergewöhnlich gering sind, sind Emma und Mikey nicht gewillt, einfach so aufzugeben. Die Hunde brauchen ihre Hilfe. Und die kriegen sie!
Genre:Kinder, Feiertag, Tragikomödie
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH