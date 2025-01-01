Einsatz in Afghanistan: Der Alltag von deutschen Bundeswehrsoldaten
2002 bis 2014 war die Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz. Obwohl die deutschen Einheiten im vergleichsweise ruhigen Norden des Landes Dienst getan haben, keine ungefährlicher Mission: mehrere deutsche Soldaten sind am Hindukusch ums Leben gekommen. Oder wurden zu Kriegsversehrten wie Tino Käßner und Stefan Deuschl. Ein Attentäter sprengte den Wagen der beiden in Luft, Deuschl mussten beide Beine, Käßner ein Unterschenkel abgenommen werden. Ihr Schicksal führte den Bundeswehrsoldaten in Afghanistan einmal mehr vor Augen, wie riskant ihr Einsatz bereits jetzt ist. Wie gefährlich er erst hätte werden können, wenn die Bundeswehr, wie von den Nato-Partnern gewünscht, auch im unruhigeren Süden des Landes stationiert worden wäre, zeigt ein Besuch bei den holländischen Truppen dort. In gefährlicher Mission – Einsatz in Afghanistan. Die Focus TV Reportage begleitete 2007 deutsche und niederländische Soldaten im Krisengebiet und zeigte das Leben deutscher Zivilisten in Kabul.