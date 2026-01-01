Einsatz unter Lebensgefahr: Eine Spezialeinheit der Bundeswehr in Afghanistan
23 Min.Ab 12
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Einsatz unter Lebensgefahr: Eine Spezialeinheit der Bundeswehr in Afghanistan
Ihre Mission: Frieden schaffen, die Taliban bekämpfen, zur Not auch schießen. Sie sind Elitesoldaten, auf Einsätze dieser Art gut vorbereitet. Denn wer mit der Quick Reaction Force (QRF), der schnellen Eingreiftruppe der Bundeswehr, nach Afghanistan geschickt wird, weiß, dass er faktisch nicht nur in einen "bewaffneten Konflikt" zieht – auch wenn im politischen Berlin über die Definition des Auslandseinsatzes gestritten wird. 2009 begleitet Focus TV die Truppe in ihren Einsatz in Afghanistan.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71