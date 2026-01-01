Eiskalt – Arrivederci Amore, Ciao
108 Min.Ab 16
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Eiskalt – Arrivederci Amore, Ciao
Giorgio Pellegrini, einst radikaler Kämpfer, kehrt nach Jahren im Exil zurück nach Italien – mit dem festen Plan, ein neues, bürgerliches Leben zu beginnen. Doch der Weg zur Reintegration ist gepflastert mit Verrat, Manipulation und eiskalter Gewalt. Er verkauft seine alten Genossen, korrumpiert die Justiz und steigt mit Hilfe eines skrupellosen Polizisten in die feine Gesellschaft auf. Giorgio ist charmant, berechnend – und tödlich. Doch je höher er steigt, desto gefährlicher wird das Spiel. Denn in einer Welt, in der jeder jeden betrügt, ist Vertrauen tödlich. Und als Giorgio glaubt, alles unter Kontrolle zu haben, klopft die Vergangenheit an – mit einem Lächeln und einer Waffe.
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Altersfreigabe:
16
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