Elektro-LKW am LIMIT: 3.500 km zum Polarkreis – hält der MAN eTGX durch?!
27 Min.Ab 12
27 Min.Ab 12
Elektro-LKW am LIMIT: 3.500 km zum Polarkreis – hält der MAN eTGX durch?!
3.500 Kilometer. Eisige Temperaturen. Maximale Belastung. Wir testen den vollelektrischen MAN eTGX unter extremsten Bedingungen – vom Polarkreis bis nach München! Kann ein E-LKW dieser Strecke und Kälte wirklich standhalten? Und wie klappt das mit dem Laden? ► Jetzt ansehen: Der MAN eTGX im ultimativen Härtetest!
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
12