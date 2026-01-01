Elektro-LKW am LIMIT: 3.500 km zum Polarkreis – hält der MAN eTGX durch?!

Zum Inhalt springenBarrierefrei
27 Min.Ab 12
3.500 Kilometer. Eisige Temperaturen. Maximale Belastung. Wir testen den vollelektrischen MAN eTGX unter extremsten Bedingungen – vom Polarkreis bis nach München! Kann ein E-LKW dieser Strecke und Kälte wirklich standhalten? Und wie klappt das mit dem Laden? ► Jetzt ansehen: Der MAN eTGX im ultimativen Härtetest!

