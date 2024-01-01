Elevation
88 Min.Ab 12
Will und sein Sohn Hunter gehören zu den letzten Menschen auf der Erde. Eine Invasion grässlicher Monster hat sie in die Rocky Mountains vertrieben, wo die Überlebenden Schutz und Unterschlupf gefunden haben. Als Hunter jedoch medizinische Hilfe benötigt, setzt Will alles aufs Spiel, um seinen Sohn zu retten. Unterstützung erhält er dabei von der hübschen Wissenschaftlerin Nina.
Genre:Action, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2024 6000 Feet, LLC. All Rights Reserved