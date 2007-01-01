Elite Squad
116 Min.Ab 18
116 Min.Ab 18
Elite Squad
Captain Nascimento ist Chef einer Spezialeinheit, die in den Slums von Rio schwerbewaffnet gegen Drogenbanden und andere Kriminelle kämpft. Da er ausgebrannt ist und seine Frau zudem ein Kind erwartet, möchte er den gefährlichen Job an den Nagel hängen. Doch davor muss er einen Nachfolger finden. Die befreundeten Polizisten Neto und Matias leiden unter der Korruption in ihren Einheiten und bewerben sich für den Job. Ein knallhartes Auswahlverfahren soll zwischen ihnen entscheiden.
Genre:Action, Thriller, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2007 Zazen Produções Audiovìsuaìs Ltda/Universal Pictures International B. V. Posto 9 Produções Ltda/Estúdios Mega Ltda./Quanta Centro de Produções de São Paulo Ltda.