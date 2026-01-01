Elton John: A Life In Song
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Elton John: A Life In Song
Elton Johns Karriere erstreckt sich über die Jahrzehnte, aber sein Vermächtnis ist mehr als nur seine Musik. Reginald Dwight debütierte schon früh in der Band Bluesology - dort lernte er den Texter Bernie Taupin kennen, mit dem er später über 30 Alben schreiben sollte. Nachdem er sich von der Band und seinem Geburtsnamen getrennt hatte, war der Rocketman geboren.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
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