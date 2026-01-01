Emil und die Detektive (1931)
Emil Tischbein, ein echter Lausbub aus Neustadt, soll nach Berlin zu seiner Großmutter fahren, um ihr Geld zu überbringen, das sich seine verwitwete Mutter mühsam erspart hat. Vorsorglich versteckt er die 120 Mark, denn ein Verlust wäre schrecklich. Im Eisenbahnabteil drängt ihm ein unheimlicher und äußerst unangenehmer Mann ein Bonbon auf. Davon betäubt, wacht Emil erst in Berlin wieder auf und stellt erschrocken fest, dass sein Geld weg ist! Emil sieht den Dieb gerade noch am Bahnsteig und nimmt mutig die Verfolgungsjagd auf, muss aber bald einsehen, dass er alleine nichts ausrichten kann. Da trifft er auf "Gustav mit der Hupe", der Anführer einer Jungenbande, und er verspricht, ihm zu helfen. Es gesellen sich noch der "Professor", der "fliegende Hirsch", der "kleine Dienstag" und viele mehr dazu und alle sind wild entschlossen, den Dieb zu stellen. Als sich dieser dann als ein schon lange gesuchter Bankräuber entpuppt, auf dessen Ergreifung sogar eine Belohnung ausgesetzt ist, ist die Freude groß...