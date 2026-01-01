Ender's Game
110 Min.Ab 12
110 Min.Ab 12
Ender's Game
Neben Harrison Ford brillieren Hailee Steinfeld und Oscar-Preisträger Ben Kingsley im bildgewaltigen Weltraum-Opus: 70 Jahre ist es her, dass die Formics, eine feindliche Alien-Rasse, die Erde attackiert und verwüstet hat. Der nächste Angriff ist nur eine Frage der Zeit, weshalb die internationale Flotte die intelligentesten Kinder rekrutiert und auf den Ernstfall vorbereitet. Dabei ragt Ender Wiggin aus der Eliteeinheit heraus, weshalb er die epische Schlacht anführen soll.
Genre:Science Fiction, Abenteuer, Action
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH