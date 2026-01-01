Endless Horizon
50 Min.Ab 0
Inmitten der gefährlichen Schönheit der paradoxen Vielfalt aus Dschungeln und alles versengenden Wüsten liegt die Wiege der Menschheit. Begleiten Sie uns auf einer Reise, die Sie von den endlosen Sandmeeren des Nordens bis in die grünen Flusstäler des Südens führen wird. Die wundersamen und abwechslungsreichen Landschaften der scheinbar leblosen Wüsten, der weiten Savannen, der immer feuchten Tropen und herrschaftlichen Gebirgen wurden nun in stereoskopischem 3D aufgenommen. Heißen Sie Giraffen, Löwen, Reptilien und einzigartige Vögel bei sich zu Hause willkommen und erleben Sie Afrika in einer neuen Art.
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH