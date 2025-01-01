Endless Love
109 Min.Ab 12
109 Min.Ab 12
Endless Love
Die Jugendlichen David und Jade haben eine Affäre. Doch ihre Eltern sind nicht einverstanden mit ihrer leidenschaftlichen Beziehung. David wird verboten, Jade weiterhin zu sehen. Um das Verbot aufzuheben und als Held dazustehen, zündet David schließlich das Haus von Jades Familie an und rettet alle. Doch als herauskommt, dass er dahinter steckt, kommt er in eine psychiatrische Klinik. Die beiden Verliebten versuchen alles, um nicht getrennt zu werden. Doch das Schicksal meint es anders.
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Moviesphere