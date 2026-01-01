Endstation Obdachlosenheim: Der harte Kampf zurück ins Leben
Endstation Obdachlosenheim: Der harte Kampf zurück ins Leben
„Hier schaffst Du es nur auf der Leichenbahre heraus!“ So denkt die 37-jährige Alex nach den ersten Monaten in einer Obdachlosenunterkunft am Stadtrand von Biberach. Tatsächlich leben die anderen Bewohner schon seit Jahren, teils sogar seit Jahrzehnten in dem verwahrlosten Haus. Trotz winziger Wohnverschläge, viel Aggressionen, Streit, Suff: die Gruppe ist eine verschworene Gemeinschaft, das Leben draußen rückt immer weiter weg. Alex landete dort, nachdem sie sich auf den falschen Mann eingelassen hatte. Der schlug sie, sie fehlte bei der Arbeit, verlor ihren Job als Postbotin, wollte nicht ins Frauenhaus und traf auf der Straße Micha. Der nahm sie mit in die Obdachlosenunterkunft – und da sitzt sie jetzt. Und wünscht sich nichts mehr, als wieder eine Arbeit, eine eigene Wohnung zu haben…doch wer stellt eine Frau ein, die an einem derart verrufenen Ort lebt? Auf die Arbeitsagentur verlässt sich Alex nicht, sie bewirbt sich selbst – quer durch die Republik. Und dann geschieht fast so etwas wie ein kleines Wunder. Focus TV 2012 über einen Aufstieg von ganz unten.