Enemies Closer
82 Min.Ab 16
82 Min.Ab 16
Enemies Closer
Auch in der Abgeschiedenheit der amerikanisch-kanadischen Grenze entkommt Henry seiner Vergangenheit nicht. Ausgerechnet in den See, an dem der Ex-Soldat einer Spezialeinheit nun als Ranger lebt, stürzt ein Flieger mit einer hochkarätigen Ladung. Drogenchef Xander steht bei Henry auf der Matte. Und bald ein noch unangenehmerer Besuch.Prickelnde Action mit einer ziemlich guten Wendung.
Genre:Action, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.