Entführt - Ich hol dich da raus

92 Min.Ab 12
Leon Bischoff arbeitet als Patissier in einem angesehenen Schlosshotel in Köln, in dem die internationale Energiekonferenz stattfinden soll. Doch urplötzlich gerät sein Leben aus den Fugen, als Unbekannte seine Tochter Romy entführen und ihn zwingen, Energieminister Sokurov mit einem seiner berühmten Nougatsoufflés zu vergiften. Leons einzige Hoffnung scheint die Deutsch-Russin Katja Klimova zu sein ...

Genre:
Thriller, Krimi-Drama
Produktion:
DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Pictorion Pictures GmbH