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Entführt und gefoltert: Der Fall Lisa Rene | True Crime Doku

52 Min.Ab 16
FBI Files Deutschland52 Min.Ab 16
FBI Files Deutschland
Entführt und gefoltert: Der Fall Lisa Rene | True Crime Doku

Entführt und gefoltert: Der Fall Lisa Rene | True Crime Doku

Eine hoffnungsvolle jugendliche Einwanderin kommt in die Vereinigten Staaten, um ihren Traum zu verwirklichen, Ärztin zu werden. Doch stattdessen wird sie zum unschuldigen Opfer eines Drogenhandels. Bei dem Versuch, die Entführung von Lisa Rene aufzuklären, stoßen die Ermittler auf eine Spur von Drogen, Auftragskillern und Mord. Können die Behörden die Teenagerin retten, bevor ihr das Schlimmste geschieht? "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.

Genre:
Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Studio71