Entscheidung in den Wolken
93 Min.Ab 0
93 Min.Ab 0
Entscheidung in den Wolken
Die Verkehrspilotin Andrea musste wegen eines Unwetters notlanden - die Flugaufsicht suspendiert sie daraufhin. Nun will sie die Wetterphänomene ergründen und bewirbt sich bei einer Hagelfliegertruppe, die bei ihren Einsätzen instinktiv auf Gefahren reagiert. Mit diesen Erfahrungen, so hofft sie, kann sie ihre Rehabilitation erwirken ... Rechte: Sat.1
Genre:Abenteuer, Drama
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1