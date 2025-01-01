Er ist wieder da
111 Min.Ab 12
Er ist wieder da
Verfilmung des gleichnamigen Romans von Timur Vermes: Adolf Hitler findet sich im Jahr 2014 in Berlin wieder. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 hat sich die deutsche Gesellschaft grundlegend verändert, und Hitler muss sich zwischen der neuen Technik des Internets und zahlreichen Migranten zurechtfinden. Da ihn alle Menschen für einen Komiker halten, gewinnt er durch Medienauftritte an Beliebtheit. Die will er nutzen, um seinen Plan der Weltherrschaft weiter zu verfolgen.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2014
