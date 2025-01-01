"Er lauerte in der Hundehütte auf sie" | True Crime Doku
Robert Fratta sitzt in der Todeszelle. Er war Sicherheitsbeamter in Missouri City, Texas. Mit seiner Frau Farah hatte er drei Kinder. Als Farah den sexuellen Missbrauch durch ihren Mann nicht länger aushielt, beantragte sie 1992 die Scheidung - für sie das Todesurteil. Fratta erzählte seinen Freunden oft, dass er ihr den Tod wünschte. Kurz vor dem Scheidungstermin heuerte er zwei Berufskiller an, die Farah ermordeten. Er selbst fuhr am fraglichen Tag mit seinen Kindern zu einem Kirchentreffen, um ein Alibi zu haben. Als die Polizei später einen der Auftragskiller festnahm, gestand dieser, Farah für 1.000 Dollar erschossen zu haben – bezahlt von Robert Fratta. Dafür erhielt dieser die Todesstrafe.
