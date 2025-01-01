Erfolgreich Hechtangeln mit Gummifischen. Das sind die Basics.
12 Min.Ab 12
12 Min.Ab 12
Erfolgreich Hechtangeln mit Gummifischen. Das sind die Basics.
Das Hechtangeln mit Gummifischen ist populärer denn je und extrem erfolgreich. Gummifische gibt es in unzähligen Farben, Formen und Größen. Egal ob am Tümpel, am Teich, im Fluss oder am Bach: Mit Gummifischen können wir uns auf fast alle Situationen prima einstellen. Worauf es beim Hechtangeln ankommt und was ihr beachtet solltet, verrät euch Raubfisch-Experte Holger Höner. Das sind die Basics.
Genre:Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© bissclips.tv